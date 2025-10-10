В Керчи осудили на 6 лет чиновницу за плохой ремонт Митридатских лестниц. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
В Керчи довели дело до суда о Митридатских лестницах и вынесли вердикт. Местная чиновница, которая превысила свои полномочия при выборе строительных материалов, причинила ущерб бюджету в размере более 211 млн рублей.
«Подсудимая, будучи ответственной за проведение строительного контроля и зная, что применяемые изделия из камня, в том числе блоки для кладки, ступени и плиты не соответствуют требованиям проектной документации и не могут быть применены для проведения реставрации, приняла у подрядной организации работы по заключенному контракту», — сообщили в пресс-службе.
Суд дал чиновнице 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме этого, она лишена права заниматься предыдущей деятельностью сроком на 3 года.
Напомним, что ремонт проводили в рамках реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года».