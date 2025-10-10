Подростка в Якутске убило током во время зарядки iPhone

По информации регионального управления СК, трагедия произошла 8 октября в жилом доме на улице Халтурина. Вернувшаяся домой мать обнаружила своего сына без признаков жизни с термическим ожогом в области груди. Женщина немедленно вызвала скорую помощь, однако прибывшие на место медики смогли лишь констатировать смерть подростка.