Подростка в Якутске убило током во время зарядки iPhone

В Якутске 17-летний подросток погиб от удара током, когда пользовался айфоном, подключенным к зарядному устройству. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации регионального управления СК, трагедия произошла 8 октября в жилом доме на улице Халтурина. Вернувшаяся домой мать обнаружила своего сына без признаков жизни с термическим ожогом в области груди. Женщина немедленно вызвала скорую помощь, однако прибывшие на место медики смогли лишь констатировать смерть подростка.
Следственно-оперативная группа, работавшая на месте происшествия, обнаружила рядом с телом мобильный телефон, который был подключен к зарядному устройству и электросети.
«По предварительным данным, юноша пользовался телефоном в момент его зарядки, и по неустановленным пока причинам произошло поражение электрическим током», — говорится в официальном сообщении СУ СК.
Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». В рамках расследования назначен комплекс экспертиз, которые помогут установить точные причины и обстоятельства произошедшего.
Как пишет SHOT, возможная причина заключается в том, что подросток использовал неоригинальное зарядное устройство.