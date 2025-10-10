«Более 1700 подставных лиц, продано более 4000 реквизитов платежных карт банков». СК заявил, что в Беларуси была пресечена работа крупного преступного сервиса

СК Беларус пресек работу крупного преступного сервиса, где было 1700 подставных лиц. Подробности привели в пресс-службе Следственного комитета.
Следственный комитет вместе с Управлением по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома пресек преступную деятельность группы лиц, которые на протяжении долгого времени на систематической основе в виде так называемого «дроп-сервиса», осуществляли незаконный оборот платежных средств и иных противоправных финансовых инструментов.
Руководителем указанной преступной деятельности был 25-летний житель Минска. Так, в столице и областных центрах он создал разветвленную сеть. В ее составе было более 25 участников, обеспечивавших предоставление услуг по незаконному обороту средств платежа, и более 50 «дроповодов». Непосредственно они осуществляли противоправное оформление на подставных лиц платежных документов, абонентских номеров сотовой связи и фейковых аккаунтов на различных интернет-площадках и ресурсах.
В ведомстве обратили внимание, что участники созданного преступного сервиса с 2020 года занимались распространением находящихся в незаконном владении аутентификационных данных. Посредством указанных данных было возможно получить доступ к расчетным и игровым счетам, виртуальным кошелькам. Кроме того, они занимались как созданием, так и перепродажей учетных записей в мессенджерах, в беттинговых компаниях и на различных интернет-ресурсах.
В Следственном комитете пояснили, что указанные финансовые инструменты использовались для совершения различного рода преступной деятельности: хищение денежных средств у белорусских и иностранных граждан путем мошенничества и модификации компьютерной информации, вывод и легализация доходов, которые были получены преступным путем.
«Для указанных целей организаторами преступной деятельности было привлечено более 1 700 подставных лиц, так называемых “дропов”, из числа граждан, проживающих как в Республике Беларусь, так и за пределами страны, на имя которых оформлялись банковские платежные карточки, игровые счета, виртуальные кошельки и сим-карты», — привели подробности в пресс-службе.
Следствие установило, что за пять лет преступной деятельности преступники незаконно продали более 4000 реквизитов платежных карт банков Беларуси, Казахстана, России, Грузии, Таджикистана и других стран. Кроме того, были проданы игровые счета различных букмекерских контор и виртуальных игорных заведений.
В СК обращают внимание: организаторы смогли склонить к соучастию в преступной деятельности сотрудника банковского учреждения. Он оказывал содействие в незаконном обороте реквизитов средств платежа. Данные действия были обнаружены и пресечены вместе со службой безопасности банка.
В ходе масштабной операции, которая была проведена следователями и оперативными сотрудниками, одновременно в Минске и областных центрах в органы следствия было доставлено более 70 лиц. В том числе были задержаны организатор и руководитель преступной деятельности. Кроме того, было проведено более 100 обысков. По их результатам были изъяты деньги, криптовалюта, а также другое имущество, приобретенное преступным путем.
В СК отметили: действия фигурантов были квалифицированы по статье 222 Уголовного кодекса — незаконный оборот средств платежа и (или) инструментов.
Тем временем минчанин получил наследство после смерти отца и пошел в милицию.
Ранее мы узнали, что можно и нельзя делать на Покровскую Родительскую субботу 11 октября.
Кроме того, Белгидромет сказал про похолодание и мокрый снег в Беларуси.