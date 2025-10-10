«Более 1700 подставных лиц, продано более 4000 реквизитов платежных карт банков». СК заявил, что в Беларуси была пресечена работа крупного преступного сервиса

В ходе масштабной операции, которая была проведена следователями и оперативными сотрудниками, одновременно в Минске и областных центрах в органы следствия было доставлено более 70 лиц. В том числе были задержаны организатор и руководитель преступной деятельности. Кроме того, было проведено более 100 обысков. По их результатам были изъяты деньги, криптовалюта, а также другое имущество, приобретенное преступным путем.