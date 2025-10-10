У Омской ТГК-11 новые проблемы с законом

До зимы рукой подать, а на должностных лиц АО «Территориальная генерирующая компания № 11» вновь завели уголовное дело.
В прокуратуре Омской области сообщили об очередном серьёзном проколе у местной энергокомпании, известной своей скандальной репутацией.
На этот раз дело вновь пахнет сроком: судебные приставы возбудили уголовное дело против руководства компании. Причина — злостное игнорирование вступившего в законную силу решения суда.
«А воз и ныне там».
Напомним, с чего все началось. Ровно год назад Центральный районный суд Омска вынес вердикт: «ТГК-11» обязали устранить более 250 нарушений, которые были допущены ещё в декабре 2023-го. Тогда из-за череды аварий на теплосетях практически пол Омска осталось без отопления в лютые морозы. Детские сады закрывали, школы переводили на «удалёнку», а люди мёрзли в своих квартирах.
Суд давал компании несколько шансов. Сначала установил крайний срок — до середины мая 2025 года, потом продлил до июня, а затем и до конца августа. Но, как выяснилось, «ТГК-11» так ничего существенно и не сделала.
29 сентября в отношении должностных лиц компании возбудили уголовное дело по статье о «злостном неисполнении решения суда». Теперь за расследованием будет пристально следить прокуратура.
Но и это еще не всё. Перед стартом нового отопительного сезона надзорные органы снова нашли повод для тревоги.
Повод для тревоги.
Ростехнадзор проверил ТЭЦ-5 (входит в структуру «ТГК-11») и выявил 65 новых нарушений! В ведомстве рассказали, что на одном из котлоагрегатов обнаружили свищ — сотрудникам пришлось срочно отключать котёл от паропровода, чтобы не допустить взрыва. Хотя действия персонала признали правильными, сам факт такой неисправности — тревожный звоночек.
И это не единственная проверка за последнее время. С начала года Ростехнадзор провёл уже 36 плановых и внеплановых проверок компании, и многие из них заканчивались предостережениями.
Ситуация с «ТГК-11» напоминает замкнутый круг: аварии, суды, новые нарушения и уголовные дела. При этом компания, которая должна обеспечивать город теплом, раз за разом игнорирует предписания и судебные решения. Омичи же, глядя на всё это, лишь с тревогой ждут начала зимы.
Параллельно продолжается расследование в отношении экс-заместителя гендиректора «ТГК-11» Владимира Соскова. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, именно его действия привели к декабрьским авариям 2023 года. Уголовное дело против Соскова уже насчитывает 26 томов.