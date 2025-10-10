У Омской ТГК-11 новые проблемы с законом

Напомним, с чего все началось. Ровно год назад Центральный районный суд Омска вынес вердикт: «ТГК-11» обязали устранить более 250 нарушений, которые были допущены ещё в декабре 2023-го. Тогда из-за череды аварий на теплосетях практически пол Омска осталось без отопления в лютые морозы. Детские сады закрывали, школы переводили на «удалёнку», а люди мёрзли в своих квартирах.