Более 360 мешков песка с мазутом собрали в Темрюкском районе

Напомним, новые выбросы мазута обнаружили в Темрюкском районе 6 октября. В основном это жидкие текучие фракции диаметром от 1 до 30 см. Нефтепродукты нашли около поселка Волна на участке в 2 км — от порта «Тамань» до середины Махлаевского спуска.