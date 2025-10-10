Ричмонд
Более 360 мешков песка с мазутом собрали в Темрюкском районе

В Темрюкском районе продолжают собирать загрязненный мазутом песок.

Источник: оперативный штаб Краснодарского края

Более 360 мешков песка с мазутом собрали в Темрюкском районе. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Специалисты прошли 450 метров берега в поселке Волна в районе базы отдыха «Уют Тамани». На побережье собрано 364 мешка загрязненного нефтепродуктами грунта.

«В работах принимали участие 22 человека, в их числе представители муниципалитетов, сотрудники Кубань-СПАС и волонтеры», — сообщили в региональном оперштабе.

Напомним, новые выбросы мазута обнаружили в Темрюкском районе 6 октября. В основном это жидкие текучие фракции диаметром от 1 до 30 см. Нефтепродукты нашли около поселка Волна на участке в 2 км — от порта «Тамань» до середины Махлаевского спуска.