Упал с девятого этажа: рабочий погиб страшной смертью из-за халатности директора

В Иркутске перед судом предстанет генеральный директор строительной компании, обвиняемый в нарушении правил безопасности, которое привело к гибели человека. Как сообщили КП-Иркутск в Следкоме и прокуратуре региона, в декабре 2024 года на строительной площадке многоквартирного дома на улице Баумана 53-летний рабочий выполнял отделочные работы на девятом этаже, когда упал в неогражденный проем между лестничными маршами.
— Трагедия произошла из-за того, что руководитель компании, зная об отсутствии защитных ограждений на межэтажных переходах, продолжал допускать проведение работ в опасных условиях. Пострадавший с тяжелыми травмами был доставлен в медицинское учреждение, но в тот же день скончался, — прокомментировали в пресс-службе ведомств.
Следствие установило, что обвиняемый не обеспечил выявление опасных зон и не организовал установку сигнальных ограждений, хотя это прямо требовалось правилами безопасности. Собранные по делу доказательства признаны достаточными для направления в суд.
