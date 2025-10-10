Упал с девятого этажа: рабочий погиб страшной смертью из-за халатности директора

В Иркутске перед судом предстанет генеральный директор строительной компании, обвиняемый в нарушении правил безопасности, которое привело к гибели человека. Как сообщили КП-Иркутск в Следкоме и прокуратуре региона, в декабре 2024 года на строительной площадке многоквартирного дома на улице Баумана 53-летний рабочий выполнял отделочные работы на девятом этаже, когда упал в неогражденный проем между лестничными маршами.