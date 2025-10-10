В Новосибирске суд начал рассмотрение дела экс-чиновницы Минстроя о взятке

Октябрьский районный суд Новосибирска 10 октября приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Ольги Колмаковой. Экс-чиновницу Минстроя обвиняют в получении взятки на сумму более 127 тысяч рублей, включая мобильный телефон. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.
По версии следствия, Колмакова, будучи начальником отдела контрактной службы управления экономики Минстроя Новосибирской области, с 30 декабря 2022 года по 11 января 2023 года получила от фактического руководителя ООО «ЛикСтрой» В. В. Дятлова взятку в виде мобильного телефона стоимостью 124 490 рублей и услуг имущественного характера на сумму 3 000 рублей.
Следователи считают, что чиновница создала привилегированные условия для компании при выполнении госконтрактов, устраняя препятствия для реализации коммерческих интересов Дятлова.
На первом заседании суд огласил обвинительное заключение и определил порядок исследования доказательств. Колмакова свою вину полностью отрицает.
Следующее заседание назначено на 5 ноября 2025 года.