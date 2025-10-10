В Новосибирске суд начал рассмотрение дела экс-чиновницы Минстроя о взятке

По версии следствия, Колмакова, будучи начальником отдела контрактной службы управления экономики Минстроя Новосибирской области, с 30 декабря 2022 года по 11 января 2023 года получила от фактического руководителя ООО «ЛикСтрой» В. В. Дятлова взятку в виде мобильного телефона стоимостью 124 490 рублей и услуг имущественного характера на сумму 3 000 рублей.