В Новосибирске суд начал рассмотрение дела экс-чиновницы Минстроя о взятке

Экс-начальница отдела контрактной службы регионального Минстроя обвиняется в получении телефона за покровительство.

Источник: Комсомольская правда

Октябрьский районный суд Новосибирска 10 октября приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Ольги Колмаковой. Экс-чиновницу Минстроя обвиняют в получении взятки на сумму более 127 тысяч рублей, включая мобильный телефон. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

По версии следствия, Колмакова, будучи начальником отдела контрактной службы управления экономики Минстроя Новосибирской области, с 30 декабря 2022 года по 11 января 2023 года получила от фактического руководителя ООО «ЛикСтрой» В. В. Дятлова взятку в виде мобильного телефона стоимостью 124 490 рублей и услуг имущественного характера на сумму 3 000 рублей.

Следователи считают, что чиновница создала привилегированные условия для компании при выполнении госконтрактов, устраняя препятствия для реализации коммерческих интересов Дятлова.

На первом заседании суд огласил обвинительное заключение и определил порядок исследования доказательств. Колмакова свою вину полностью отрицает.

Следующее заседание назначено на 5 ноября 2025 года.