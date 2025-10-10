Уфимец, выкинувший дочь из окна, в суде ведет себя неадекватно

В Орджоникидзевский районный суд доставили уфимца, который выкинул из окна свою маленькую дочь. Ему изберут меру пресечения. Как сообщается в телеграм-канале «Честный репортаж», мужчина ведет себя неадекватно — его трясет, он строит жуткие гримасы, показывает неприличные жесты и выкрикивает бред.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что анализы на наличие алкоголя и наркотиков в его крови ничего не показали. Скорее всего, инцидент произошел из-за его психического состояния.
Напомним, накануне около 9 часов 34-летний мужчина выбросил из окна квартиры на четвертом этаже многоквартирного дома свою маленькую дочь. В крайне тяжелом состоянии девочку доставили в медицинское учреждение, где ее экстренно прооперировали. При падении ребенок получил серьезную травму головы. Уфимец несколько лет назад обращался к психиатрам за помощью. Он работает электриком в вузе, его супруга — учительница в колледже.
«В момент задержания уфимец был без одежды, лежал на полу. Ранее он разгромил квартиру, стал выбрасывать вещи с балкона. Возможно, девочка ходила за папой, поэтому он и с ней поступил так же», — рассказал собеседник «Башинформа».