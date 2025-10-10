Уфимец, выкинувший дочь из окна, в суде ведет себя неадекватно

Напомним, накануне около 9 часов 34-летний мужчина выбросил из окна квартиры на четвертом этаже многоквартирного дома свою маленькую дочь. В крайне тяжелом состоянии девочку доставили в медицинское учреждение, где ее экстренно прооперировали. При падении ребенок получил серьезную травму головы. Уфимец несколько лет назад обращался к психиатрам за помощью. Он работает электриком в вузе, его супруга — учительница в колледже.