В Петербурге задержали главу ЦУР Елену Никитину

Елена Никитина также упоминалась в деле бывшего медиаменеджера структур Евгения Пригожина Ильи Горбунова, которого признали виновным в вымогательстве в вымогательстве в особо крупном размере (п. б ч. 3 ст. 163 УК) у бывшего руководителя телеканала Санкт-Петербург Александра Малькевича и хранении наркотических средств без цели сбыта (ч. 1 ст. 228 УК) к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в 500 тысяч рублей.