В Петербурге задержали главу ЦУР Елену Никитину

Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге главу Центра управления регионом (ЦУР) Елену Никитину, а также заместителя гендиректора канала «Санкт-Петербург» Сергей Сыров и блогера Николая Каменева. Они стали фигурантами дела о растратах, сообщило MR7 10 октября. Информацию подтвердил источник «Ъ-СПб» в Смольном.

Петербургский ЦУР был создан в 2020 году, тогда же возглавила Елена Никитина. Учреждение занимается мониторингром проблем и обращений горожан, а также реакции органов власти на поступающие запросы.

Елена Никитина также упоминалась в деле бывшего медиаменеджера структур Евгения Пригожина Ильи Горбунова, которого признали виновным в вымогательстве в вымогательстве в особо крупном размере (п. б ч. 3 ст. 163 УК) у бывшего руководителя телеканала Санкт-Петербург Александра Малькевича и хранении наркотических средств без цели сбыта (ч. 1 ст. 228 УК) к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в 500 тысяч рублей.

Другой задержанный, блогер Николай Каменев, также известный как «Фима Психопат» в 2010-х считался пиарщиком вице-губернатора Игоря Албина, а в 2018—2019 годах возглавлял интернет-телеканал «Город+». Также известно, что он много лет сотрудничал с ЦУР.

Среди задержанных также заместитель генерального директора канала «Санкт-Петербург» Сергей Сыров и, предположительно, супруг Елены Никитиной Сергей Кожокар. По данным издания, их этапировали в Москву.

