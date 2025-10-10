Ричмонд
Женщина погибла в лобовом ДТП в Качугском районе

На трассе «Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово» столкнулись два автомобиля.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня в Качугском районе на 271-м километре автодороги «Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово» произошла авария, в результате которой погибла пассажирка иномарки. Госавтоинспекция выясняет обстоятельства происшествия и причины столкновения, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции региона.

Авария случилась в районе деревни Шишкина. По предварительным данным, водитель Mitsubishi Outlander выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Caldina.

От полученных травм погибла пассажирка универсала, 1966 года рождения. Водитель автомобиля доставлен в больницу. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Проводится проверка, опрашиваются участники аварии, устанавливаются причины случившегося.

Ранее полицейские опубликовали кадры с места жесткого столкновения минивэна и тягача, перевозившего соевое масло, на обходе Усолья-Сибирского. Авария произошла на 1799-м км трассы «Сибирь» накануне днем, 7 октября. Правоохранители проводят проверку по факту происшествия.