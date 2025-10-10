Женщина погибла в лобовом ДТП в Качугском районе

Сегодня в Качугском районе на 271-м километре автодороги «Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово» произошла авария, в результате которой погибла пассажирка иномарки. Госавтоинспекция выясняет обстоятельства происшествия и причины столкновения, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции региона.