Женщина погибла в лобовом ДТП в Качугском районе

Сегодня в Качугском районе на 271-м километре автодороги «Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово» произошла авария, в результате которой погибла пассажирка иномарки. Госавтоинспекция выясняет обстоятельства происшествия и причины столкновения, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции региона.
Авария случилась в районе деревни Шишкина. По предварительным данным, водитель Mitsubishi Outlander выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Caldina.
От полученных травм погибла пассажирка универсала, 1966 года рождения. Водитель автомобиля доставлен в больницу. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Проводится проверка, опрашиваются участники аварии, устанавливаются причины случившегося.
Ранее полицейские опубликовали кадры с места жесткого столкновения минивэна и тягача, перевозившего соевое масло, на обходе Усолья-Сибирского. Авария произошла на 1799-м км трассы «Сибирь» накануне днем, 7 октября. Правоохранители проводят проверку по факту происшествия.