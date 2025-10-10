Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Магнитогорске цыганка избила сотрудницу маркетплейса

В Магнитогорске (Челябинская область) представительница цыганской национальности напала на сотрудницу пункта выдачи заказов маркетплейса. Информацию об инциденте опубликовали в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте».

Все случилось днем 9 октября в пункте на улице Лазника, 13. Клиентка ударила сотрудницу пакетом по лицу, а потом набросилась на нее. Рядом стояли люди, по всей видимости, пришедшие вместе с цыганкой. Они не стали успокаивать подругу, а молча смотрели на происходящее.

«В данном ПВЗ можете больше никогда не появляться, ну и, конечно же, заявление в полицию написано», — написал автор поста.

Некоторых возмутило поведение мужчин.

«В шоке от реакции мужиков (если их так можно назвать), которые видели ситуацию и никак не разняли», — отметил подписчик.

Были и те, кто в этом инциденте увидел целую тенденцию.

«Такое ощущение, что и в ПВЗ, и в магазины некоторые люди приходят чисто для того, чтобы выместить свою злость на сотрудниках, которые по регламенту во многих сетевиках даже отпор дать не могут», — комментируют местные жители произошедшее.