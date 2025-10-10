В Магнитогорске цыганка избила сотрудницу маркетплейса

Все случилось днем 9 октября в пункте на улице Лазника, 13. Клиентка ударила сотрудницу пакетом по лицу, а потом набросилась на нее. Рядом стояли люди, по всей видимости, пришедшие вместе с цыганкой. Они не стали успокаивать подругу, а молча смотрели на происходящее.