В Магнитогорске цыганка избила сотрудницу маркетплейса

Все случилось днем 9 октября в пункте на улице Лазника, 13. Клиентка ударила сотрудницу пакетом по лицу, а потом набросилась на нее. Рядом стояли люди, по всей видимости, пришедшие вместе с цыганкой. Они не стали успокаивать подругу, а молча смотрели на происходящее.
«В данном ПВЗ можете больше никогда не появляться, ну и, конечно же, заявление в полицию написано», — написал автор поста.
Некоторых возмутило поведение мужчин.
«В шоке от реакции мужиков (если их так можно назвать), которые видели ситуацию и никак не разняли», — отметил подписчик.
Были и те, кто в этом инциденте увидел целую тенденцию.
«Такое ощущение, что и в ПВЗ, и в магазины некоторые люди приходят чисто для того, чтобы выместить свою злость на сотрудниках, которые по регламенту во многих сетевиках даже отпор дать не могут», — комментируют местные жители произошедшее.