Водитель кабриолета сбил водителя троллейбуса в Минске

Авария произошла в белорусской столице вечером 9 октября на улице Рафиева. Под колеса кабриолета «БМВ» попала 60-летняя водитель троллейбуса. Женщина в световозвращающем жилете вышла из троллейбуса, чтобы установить слетевший токоприемник на контактный провод. В этот момент был совершен наезд.