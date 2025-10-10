Водитель кабриолета сбил водителя троллейбуса в Минске

В Минске водитель кабриолета сбил водителя сломавшегося троллейбуса. Подробности рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла в белорусской столице вечером 9 октября на улице Рафиева. Под колеса кабриолета «БМВ» попала 60-летняя водитель троллейбуса. Женщина в световозвращающем жилете вышла из троллейбуса, чтобы установить слетевший токоприемник на контактный провод. В этот момент был совершен наезд.
Как установили в ГАИ, 42-летний водитель кабриолета отвлекся от управления.
Водителя троллейбуса доставили в больницу для обследования. Проводится проверка.
