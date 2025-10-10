В Красноярском крае раскрыли схему обмана пенсионеров на ремонте

По версии следователей, еще в 2023 году руководитель преступной группы вовлек четверых родственников и знакомых в бизнес по обиранию пенсионеров. Сообщники размещали в разных населенных пунктах региона рекламные объявления о выполнении ремонта квартир и домов «под ключ» по привлекательно низкой цене. В основном откликались пенсионеры. Их психологически «обрабатывали» по телефону, предлагая дополнительные скидки и обещая сделать все быстро и качественно.