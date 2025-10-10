В Красноярском крае раскрыли схему обмана пенсионеров на ремонте

В Красноярском крае раскрыта схема обмана пожилых людей. От нее пострадали 15 человек, которые лишились девяти миллионов рублей. 10 октября в прокуратуре поделились подробностями этого уголовного дела.
По версии следователей, еще в 2023 году руководитель преступной группы вовлек четверых родственников и знакомых в бизнес по обиранию пенсионеров. Сообщники размещали в разных населенных пунктах региона рекламные объявления о выполнении ремонта квартир и домов «под ключ» по привлекательно низкой цене. В основном откликались пенсионеры. Их психологически «обрабатывали» по телефону, предлагая дополнительные скидки и обещая сделать все быстро и качественно.
На деле никто не собрался выполнять взятые обязательства. Лжестроители делали вид, что приступали к работе, закупали дешевые материалы плохого качества и затем сильно сокращали объем выполненных работ. В конце концов они оставляли их незавершенными и исчезали с выманенными авансом деньгами.
Не дождавшись завершения ремонта, пострадавшие обратились в суд. Расследование уже завершено. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье о мошенничестве, совершенном группой по предварительному сговору. Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.