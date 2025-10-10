«Без изменений»: врачи все еще пытаются спасти 3-летнюю девочку, выброшенную из окна своим же отцом

Трехлетняя уфимская девочка, которую выбросил из окна свой же отец, все еще находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Об этом «КП-Уфа» рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Башкирии.
Чрезвычайное происшествие произошло вчера утром в Уфе на улице Ульяновых. Мужчина выбросил из окна квартиры на четвертом этаже своего трехлетнего ребенка. Пострадавшую девочку экстренно доставили в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники СК, полиции и прокуратуры. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». 34-летнего отца, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере, доставили в отделение СК. Произошедшее под личный контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин.
Пострадавшего ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в детскую больницу № 17. Нейрохирурги провели операция, сейчас девочка находится в реанимации. Сегодня в Минздраве сообщили, что каких-либо изменений в ее состоянии нет.
Недавно ведомства опубликовали видео с места событий. Также была опубликована запись самого момента ЧП.
