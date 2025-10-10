Ричмонд
Уфимца, изувечившего свою дочь, отправили в СИЗО

Мужчина вел себя в суде неадекватно.

Источник: Объединенная пресс-служба судов Республики Башкортостан

Орджоникидзевский районный суд Уфы рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении 34-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство своей маленькой дочери.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов РБ, 9 октября, находясь у себя дома в квартире, подняв на руки малолетнюю дочь, отец прошел на балкон и выбросил ее из окна балкона квартиры на улицу. Девочка получила серьезную травму головы — она находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

В итоге обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, то есть до 9 декабря текущего года.

Постановление суда пока в законную силу не вступило.