Уфимца, изувечившего свою дочь, отправили в СИЗО

Как сообщает объединенная пресс-служба судов РБ, 9 октября, находясь у себя дома в квартире, подняв на руки малолетнюю дочь, отец прошел на балкон и выбросил ее из окна балкона квартиры на улицу. Девочка получила серьезную травму головы — она находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.