Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России нанесли удар по энергообъектам, питающим предприятия ВПК Украины

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. ВС РФ в ночь на пятницу в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России нанесли массированный удар, в том числе с помощью гиперзвуковых ракет «Кинжал», по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, все цели поражены, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами “Кинжал”, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сводке военного ведомства.