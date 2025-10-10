Уфимца, выбросившего из окна 3-летнюю дочку, арестовали

Сегодня, 10 октября, уфимца, подозреваемого в покушении на убийство своей малолетней дочери, заключили под стражу на два месяца — до 9 декабря. Так постановил Орджоникидзевский районный суд. Об этом сообщили представители Объединенной пресс-службы судов Башкирии, а также представители прокуратуры и Следственного комитета.
Чрезвычайное происшествие произошло вчера утром в Уфе на улице Ульяновых. Мужчина выбросил из окна квартиры на четвертом этаже своего трехлетнего ребенка. Пострадавшую девочку экстренно доставили в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники СК, полиции и прокуратуры. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». 34-летнего отца, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере, доставили в отделение СК. Произошедшее под личный контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин.
Пострадавшего ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в детскую больницу № 17. Нейрохирурги провели операция, сейчас девочка находится в реанимации. Сегодня в Минздраве сообщили, что каких-либо изменений в ее состоянии нет.
Недавно ведомства опубликовали видео с места событий. Также была опубликована запись самого момента ЧП.
