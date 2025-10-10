Ричмонд
Теплоснабжающая организация выплатила челябинке 1 млн за падение в колодец с кипятком

В Челябинске теплоснабжающая организация выплатила женщине 1 млн рублей за падение в колодец с кипятком, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, все произошло еще в августе 2024 года. Тогда сообщалось, что 51-летняя горожанка, проходя домами 5-В и 5-А по улице 250-летия, упала в открытый колодец с кипятком.

Врачи диагностировали ожоги туловища и ног 2−3 степени с поражением 30% поверхности кожи. Пострадавшая перенесла операцию и пересадку тканей.

На тот момент обслуживание и эксплуатацию тепловой камеры осуществляло МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети».

«С учетом заключения прокурора суд признал вину коммунального предприятия в ненадлежащем содержании теплосетей и взыскал в пользу женщины 1 млн рублей», — рассказали в областной прокуратуре.

В настоящее время решение Советского райсуда вступило в законную силу, деньги получены пострадавшей в полном объеме.