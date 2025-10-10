Судимый за попытку дачи взятки в 300 тысяч житель Прикамья сбежал до приговора

Обвиняемый в покушении на дачу крупной взятки сотруднику ГИБДД житель Пермского края скрылся, пока суд рассматривал его дело, рассказали в региональном СУ СК РФ.
В мае мужчина 1982 года рождения попался на управлении автомобилем, хотя этого права его лишил суд. Он предложил остановившему его полицейскому 300 тысяч рублей, чтобы тот не составлял протокол. Вместо желаемого он получил уголовное дело — покушение на дачу взятки должностному лицу в крупном размере. В СУ СК РФ по Пермскому краю отметили, что ранее мужчина уже был судим.
По данным perm.aif.ru, речь идёт о ряде случаев пьяного вождения — за пристрастие к спиртному и упорное желание сесть за руль в любом состоянии он получил две судимости, причём второй приговор вынес судья, который в это же время рассматривал дело о даче взятки. В первый раз мужчину лишили прав и приговорили к обязательным работам, во второй он получил год принудительных работ. Третий приговор — за взятку — грозил реальным сроком.
Так и вышло: неудавшегося взяткодателя приговорили к 4,5 года строгого режима. Но приговор вынесли заочно: после первого же заседания он перестал являться в суд. Его объявили в розыск ещё в конце июля.