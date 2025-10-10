Судимый за попытку дачи взятки в 300 тысяч житель Прикамья сбежал до приговора

По данным perm.aif.ru, речь идёт о ряде случаев пьяного вождения — за пристрастие к спиртному и упорное желание сесть за руль в любом состоянии он получил две судимости, причём второй приговор вынес судья, который в это же время рассматривал дело о даче взятки. В первый раз мужчину лишили прав и приговорили к обязательным работам, во второй он получил год принудительных работ. Третий приговор — за взятку — грозил реальным сроком.