На границе с Литвой пресечена незаконная перевозка гражданином Молдовы 530 кг немаркированного табака

Мужчина пересекал границу через пункт пропуска «Каменный Лог». Он проследовал по красному коридору и заполнил пассажирскую декларацию в части завершения временного ввоза своего легкового автомобиля Volkswagen. При досмотре легковушки гродненские таможенники обнаружили коммерческую партию табака (около 415 наименований) стоимостью более Br117 тыс. Это означает, что, не являясь индивидуальным предпринимателем, гражданин перемещал по территории страны партию табака, подлежащего маркировке акцизными марками Беларуси.