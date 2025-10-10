Ричмонд
На границе с Литвой пресечена незаконная перевозка гражданином Молдовы 530 кг немаркированного табака

10 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гражданин Молдовы пытался вывезти в Литву 530 кг табака для кальянов, не маркированного в установленном порядке акцизными марками Республики Беларусь. Об этом сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

Источник: БЕЛТА

Мужчина пересекал границу через пункт пропуска «Каменный Лог». Он проследовал по красному коридору и заполнил пассажирскую декларацию в части завершения временного ввоза своего легкового автомобиля Volkswagen. При досмотре легковушки гродненские таможенники обнаружили коммерческую партию табака (около 415 наименований) стоимостью более Br117 тыс. Это означает, что, не являясь индивидуальным предпринимателем, гражданин перемещал по территории страны партию табака, подлежащего маркировке акцизными марками Беларуси.

Нарушитель привлечен к административной ответственности в соответствии с ч.1 ст. 13.21 КоАП Республики Беларусь. На него наложен штраф в размере 50 базовых величин (1 БВ — Br42). Табачная продукция конфискована.