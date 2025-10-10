Ричмонд
Грузовик протаранил пункт оплаты на трассе Астана — Щучинск (видео)

Грузовой автомобиль сегодня протаранил пункт взимания платы на автодороге Астана — Щучинск. По предварительным данным, водитель оказался пьян, передает NUR.KZ со ссылкой на АО «НК “КазАвтоЖол”.

Источник: t.me/qazavtojol

Как сообщается в официальном Telegram-канале компании, ДТП произошло на 18-м километре автомобильной дороги республиканского значения Астана — Щучинск.

По предварительной информации, водитель грузовика, подъезжая к пункту взимания платы «Астана», не справился с управлением и протаранил шлагбаум. В результате столкновения пункт получил механические повреждения.

«Предварительные данные указывают, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения», — отметили в НК «КазАвтоЖол».

Материалы по данному факту передали в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.