В Сызрани 18-летний водитель без прав сбил подростка

Еще одно ДТП произошло в 18:05 в Сызрани. Полицейскими установлено: 18-летний местный житель, управляя автомашиной ВАЗ-2112, двигался по улице Астраханской со стороны Циолковского в направлении улицы Гая.

Источник: МВД Самарской области

В пути следования, возле дома № 23, не справился с управлением и выехал на тротуар, где допустил наезд на 15-летнего юношу, после чего скрылся с места ДТП. В ходе оперативно-разыскных мероприятий водитель, не имеющий права управления транспортными средствами, был разыскан. В отношении него собраны административные материалы. Пешеход доставлен в медицинское учреждение.