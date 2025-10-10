В Сызрани 18-летний водитель без прав сбил подростка

В пути следования, возле дома № 23, не справился с управлением и выехал на тротуар, где допустил наезд на 15-летнего юношу, после чего скрылся с места ДТП. В ходе оперативно-разыскных мероприятий водитель, не имеющий права управления транспортными средствами, был разыскан. В отношении него собраны административные материалы. Пешеход доставлен в медицинское учреждение.