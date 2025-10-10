В Молдове продолжается дело врача, укравшего золотую цепочку у умирающего пациента: У родных погибшего дзюдоиста требуют отозвать заявление

Отец жертвы, Яков Малчик, утверждает, что его пытаются заставить отозвать заявление, и на него выходил даже Епископ Единецкий и Бричанский Никодим с призывами «простить». Епископ, который является уроженцем того же села, что и обвиняемый медик, отверг обвинения.