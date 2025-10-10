В Молдове продолжается дело врача, укравшего золотую цепочку у умирающего пациента: У родных погибшего дзюдоиста требуют отозвать заявление

Спустя месяц после трагического ДТП в Оргейском районе, где погиб 39-летний дзюдоист, разгорается новый скандал. Семья погибшего, которая ранее подала жалобу на врача скорой помощи, укравшего золотую цепочку у умирающего, теперь заявляет о давлении.
Отец жертвы, Яков Малчик, утверждает, что его пытаются заставить отозвать заявление, и на него выходил даже Епископ Единецкий и Бричанский Никодим с призывами «простить». Епископ, который является уроженцем того же села, что и обвиняемый медик, отверг обвинения.
На данный момент врач скорой помощи находится под арестом, а его коллега — под судебным контролем. Украденное украшение было возвращено семье. Правоохранители заявляют, что расследование ведётся строго по процедуре.
Медику грозит до 4 лет лишения свободы.
Напомним, что в полицию Оргеева обратился мужчина, чей сын погиб в результате серьёзного ДТП. Заявитель сообщил о пропаже золотой цепочки, которая была на шее сына в момент аварии.
Ювелирное изделие стоимостью около 70 тысяч леев было изъято полицией в ломбарде, куда было продано за 37 500 леев. Часть денег врач потратил на покупку нескольких товаров (включая бойлер и насос).
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Молдову готовили к энергетической независимости, а втянули в кабалу: После подорожания электроэнергии в Румынии, цены взлетят и в нашей стране — такой вот темный путь в ЕС.
Молдова должна покупать все самое дорогое, что «завалялось» на мировом рынке энергоресурсов (далее…).
Кишинев может лишиться памятников Котовскому, Сергею Лазо и «Освобождение от фашизма»: Если считаете, что это невозможно, вспомните, еще несколько лет назад, кто-то верил, что за Георгиевскую ленту будут нещадно штрафовать?
Министерство культуры Молдовы разрешило сносить памятники и монументы на территории республики (далее…).
Политический класс в Молдове поразил массовый психоз: Имя ему — европеизация головного мозга!
Нам навязывают черно-белую картину мира, упорно доказывая, что именно она и есть правда (далее…).