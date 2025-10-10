Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о национализации активов Бикова и Боброва

На фоне судебных процессов были отправлены в СИЗО и ответчики по иску: совладелец «Облкоммунэнерго» Алексей Бобров, председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных, экс-руководитель АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (дочка «Облкоммунэнерго») Антон Боликов и бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. Каждый из них обвиняется по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Все отрицают свою вину.