В МЧС рассказали о причине появления столба дыма в районе Взлетки в Красноярске

Густой дым в красноярском микрорайоне Взлетка появился от разогрева битума.

Источник: Комсомольская правда

Днем 10 октября жителей красноярского микрорайона Взлетка обеспокоил столб густого дыма над жилыми кварталами, хорошо заметный и из других частей города. Многочисленные очевидцы решили, что где-то неподалеку начался пожар и позвонили в МЧС.

Сначала в ведомстве сообщили, что пожарные расчеты следуют к указанному месту для проверки информации и ликвидации возможного возгорания. Однако после прибытия пожарных в указанное жителями место на Молокова и проведения осмотра оказалось, что ничего не горит.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Красноярскому краю, причиной появления дыма стал технологический процесс на стройке: рабочие разогревали битум. Видимо, что-то пошло не так. Сейчас ситуация находится под контролем.