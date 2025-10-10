«Встретилась с двумя напуганными 13-летними школьниками». Иностранная юристка задержана в Минске

В Минске правоохранители задержали 19-летнюю иностранку-юристку. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.
Фигуранткой уголовного дела стала 19-летняя иностранка, связанная с мошенниками. В Беларусь девушка прилетела по заданию аферистов, чтобы забрать деньги в качестве курьера.
В Минске иностранка встретилась с двумя 13-летними школьниками, которые были напуганы и обмануты. У детей девушка забрала около 20 тысяч белорусских рублей в разной валюте. Подростки были уверены, что передают семейные сбережения налоговым органам, чтобы их родителей не привлекли к уголовной ответственности.
Подозреваемую задержали, когда она пыталась покинуть Беларусь и вывезти валюту для нанимателей. Все деньги изъяли и вернут минчанам.
Правоохранители подчеркнули, что задержанная иностранка является студенткой юридического университета. Она созналась, что отчетливо понимала, что работает на мошенников. И ранее уже она выполняла аналогичное задание, но у себя на родине, правда, за работу аферисты ей не заплатили.
Тем временем СК заявил, что в Беларуси была пресечена работа крупного преступного сервиса: «Более 1700 подставных лиц, продано более 4000 реквизитов платежных карт банков».
