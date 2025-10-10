«Встретилась с двумя напуганными 13-летними школьниками». Иностранная юристка задержана в Минске

В Минске иностранка встретилась с двумя 13-летними школьниками, которые были напуганы и обмануты. У детей девушка забрала около 20 тысяч белорусских рублей в разной валюте. Подростки были уверены, что передают семейные сбережения налоговым органам, чтобы их родителей не привлекли к уголовной ответственности.