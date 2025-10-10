Маме и брату 3-летней девочки, которую выкинул из окна папа, обещают оказать психологическую помощь

Глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал подробности лечения девочки, которую выбросил из окна свой же отец.
Чрезвычайное происшествие произошло вчера утром в Уфе на улице Ульяновых. Мужчина выбросил из окна квартиры на четвертом этаже своего трехлетнего ребенка. Пострадавшую девочку экстренно доставили в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники СК, полиции и прокуратуры. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». 34-летнего отца, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере, доставили в отделение СК. Произошедшее под личный контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин. Сегодня мужчину заключили под стражу.
Пострадавшего ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в детскую больницу № 17. Нейрохирурги провели операция, сейчас девочка находится в реанимации. Сегодня в Минздраве сообщили, что каких-либо изменений в ее состоянии нет.
Айрат Рахматуллин рассказал, что недавно был проведен консилиум, в котором приняли участие нейрохирурги и реаниматологи больницы № 17, заведующий детской санитарной авиацией, главный внештатный детский ортопед-травматолог Минздрава региона и нейрохирург Республиканской детской клинической больницы.
Врачам удалось стабилизировать состояние пострадавшей. Было проведено уже три телемедицинские консультации с федеральными центрами. Планируется еще как минимум две ТМК с Российской детской клинической больницей имени Пирогова и Национальным медицинским исследовательским центром имени Леонида Рошаля.
Матери и брату трехлетней девочки, по словам Рахматуллина, окажут психологическую и психотерапевтическую поддержку. Специалисты Республиканского психотерапевтического центра готовы выехать в ГДКБ № 17, когда оба вернутся в Уфу.
— В любое время психологи также готовы проконсультировать их по телефону доверия, — отметил глава Минздрава Башкирии.
Недавно ведомства опубликовали видео с места событий. Также была опубликована запись самого момента ЧП.
