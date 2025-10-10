Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Очередной случай насилия в школе: в Самаркандской области секретарь побила третьеклассника

Vaib.uz (Узбекистан. 10 октября). Сегодня в социальных сетях появилось очередное тревожное видео с фактом насилия в учебном заведении. Пользователи сообщают, что инцидент произошёл в школе № 71, расположенной в Кушрабадском районе Самаркандской области. На кадрах, вызвавших бурное обсуждение, запечатлено, как секретарь школы бьёт по лицу ученика третьего класса.

Источник: Vaib.Uz

В областном управлении дошкольного и школьного образования отреагировали на происшествие. В ведомстве сообщили, что уже создана специальная рабочая группа, начато внутреннее расследование.

Также стало известно, что районный отдел внутренних дел проводит доследственную проверку по данному инциденту.

Независимо от обстоятельств, взрослый человек, тем более сотрудник образовательного учреждения, не имеет права поднимать руку на ребёнка. Люди, которые не способны сдерживать свои эмоции, не должны работать в системе образования. Родители и общественность требуют строгих мер в отношении виновных и уверены: безопасность и уважение к детям в школах должны быть безусловным приоритетом.