Очередной случай насилия в школе: в Самаркандской области секретарь побила третьеклассника

В областном управлении дошкольного и школьного образования отреагировали на происшествие. В ведомстве сообщили, что уже создана специальная рабочая группа, начато внутреннее расследование.
Также стало известно, что районный отдел внутренних дел проводит доследственную проверку по данному инциденту.
Независимо от обстоятельств, взрослый человек, тем более сотрудник образовательного учреждения, не имеет права поднимать руку на ребёнка. Люди, которые не способны сдерживать свои эмоции, не должны работать в системе образования. Родители и общественность требуют строгих мер в отношении виновных и уверены: безопасность и уважение к детям в школах должны быть безусловным приоритетом.