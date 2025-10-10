Очередной случай насилия в школе: в Самаркандской области секретарь побила третьеклассника

Независимо от обстоятельств, взрослый человек, тем более сотрудник образовательного учреждения, не имеет права поднимать руку на ребёнка. Люди, которые не способны сдерживать свои эмоции, не должны работать в системе образования. Родители и общественность требуют строгих мер в отношении виновных и уверены: безопасность и уважение к детям в школах должны быть безусловным приоритетом.