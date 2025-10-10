Суд взыскал с Фургала два миллиона рублей

ХАБАРОВСК, 10 окт — РИА Новости. Центральный районный суд Хабаровска взыскал два миллиона рублей компенсации морального вреда с экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в пользу Оксаны Наумовой — вдовы бизнесмена Олега Булатова, за организацию убийства которого он был осужден, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Судебное заседание длилось почти четыре часа. Фургал и один из других ответчиков по иску предприниматель Андрей Палей участвовали в заседании по видеосвязи из СИЗО «Лефортово» в Москве.
Наумова просила суд взыскать с Фургала, Палея, бывшего помощника экс-губернатора Андрея Карепова и экс-партнера Фургала по бизнесу Николая Мистрюкова 150 миллионов рублей за убийство ее супруга в счет компенсации морального вреда.
«Суд решил: исковые требования Наумовой Оксаны Алексеевны удовлетворить частично, взыскать с Фургала Сергея Ивановича компенсацию морального вреда в размере 2 миллиона рублей, с Карепова Андрея Вадимовича — компенсацию морального вреда 1 миллион рублей, с Палея Андрея Сергеевича — 1 миллион рублей. В удовлетворении исковых требований к Мистрюкову Николаю Владимировичу отказать», — сказала судья Анна Голикова.
Люберецкий городской суд Подмосковья 10 февраля 2023 года приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении двух убийств (бизнесменов Олега Булатова и Евгения Зори) и одного покушения на убийство (на предпринимателя Александра Смольского) в составе группы лиц в начале 2000-х годов.
Второе уголовное дело в отношении Фургала — о хищении активов «МСП Банка» в составе организованной группы — находится на рассмотрении в Бабушкинском суде Москвы. На скамье подсудимых 10 человек, в основном сотрудники предприятий группы «Торэкс», связанной, по данным следствия, с Фургалом. Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности — всего почти полтора десятка эпизодов. Сам Фургал вину не признает.
Кроме того, Индустриальный районный суд Хабаровска 17 декабря 2024 года по иску Генпрокуратуры взыскал более 8,5 миллиардов рублей с Фургала и ряда компаний. Было установлено, что фирмы приносили Фургалу доход через доверенных лиц в период, когда он уже занимал должность на госслужбе, а фактически владел ими, нарушая законодательство о противодействии коррупции. Результатом деятельности обществ-ответчиков стало получение ими дохода за 2008−2019 года в размере 8 596 234 308 рублей, который фактически был доходом Фургала, не задекларированным и скрытым от контролирующих органов, полагает прокуратура.