Присяжные будут судить банду иностранцев в Самаре

Самарский областной суд назначил присяжных заседателей по делу банды иностранцев.

Источник: Комсомольская правда

В Самару банду иностранцев будут судить присяжные. Такое решение вынес Самарский областной суд 9 октября в ходе предварительного слушания. Двое обвиняемых, каждый из которых — 2001 года рождения, ходатайствовали о суде присяжных.

«Мужчины обвиняются в ряде преступлений, в том числе в создании и участии в банде», — прокомментировала пресс-служба Самарского областного суда.

В рамках предварительного слушания иностранцы подтвердили свое желание, чтобы их судили присяжные, и получили одобрение. Первое судебное заседание, на котором вызовут кандидатов в присяжные заседатели, пройдет 31 октября.