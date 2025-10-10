Присяжные будут судить банду иностранцев в Самаре

В Самару банду иностранцев будут судить присяжные. Такое решение вынес Самарский областной суд 9 октября в ходе предварительного слушания. Двое обвиняемых, каждый из которых — 2001 года рождения, ходатайствовали о суде присяжных.
«Мужчины обвиняются в ряде преступлений, в том числе в создании и участии в банде», — прокомментировала пресс-служба Самарского областного суда.
В рамках предварительного слушания иностранцы подтвердили свое желание, чтобы их судили присяжные, и получили одобрение. Первое судебное заседание, на котором вызовут кандидатов в присяжные заседатели, пройдет 31 октября.