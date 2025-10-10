Житель Башкирии напал на студентов, угрожая макетом пистолета

В тот же день с аналогичным заявлением в полицию обратился еще один студент. Личность подозреваемого удалось установить, его задержали. При личном досмотре у мужчины изъяли складной нож и страйкбольный пистолет. Задержанный дал признательные показания. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «разбой». Он находится под стражей.