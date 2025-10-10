Житель Башкирии напал на студентов, угрожая макетом пистолета

По данным пресс-службы МВД по РБ, 23-летний уроженец Абзелиловского района напал на троих студентов одного из вузов Уфы. Злоумышленник, угрожая ножом и макетом пистолета, требовал от потерпевших перевести ему деньги через мобильные приложения банков. Получив отказ, он применил физическое насилие, в результате чего двое из них получили телесные повреждения. После непродолжительной схватки нападавший сбежал.
В тот же день с аналогичным заявлением в полицию обратился еще один студент. Личность подозреваемого удалось установить, его задержали. При личном досмотре у мужчины изъяли складной нож и страйкбольный пистолет. Задержанный дал признательные показания. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «разбой». Он находится под стражей.