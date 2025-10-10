88-летняя петербурженка продала квартиру и перевела мошенникам 21 млн рублей

88-летняя жительница Приморского района Санкт-Петербурга стала жертвой мошенничества, лишившись почти 21 миллиона рублей. По указанию аферистов, женщина даже продала квартиру. Об этом сообщает «Фонтанка».
Телефонные атаки на пенсионерку начались 21 июля и продолжались более двух месяцев. Звонившие представлялись сотрудниками правоохранительных органов и банковских служб безопасности. Под классическим предлогом защиты денег от несанкционированных списаний они убедили пожилую женщину перевести все средства на так называемый «безопасный счет». Сначала она перечислила мошенникам 3,15 млн рублей личных накоплений. Затем, следуя их инструкциям, продала свою квартиру за 17,8 млн рублей и также отправила вырученные средства злоумышленникам.
Афера закончилась 8 октября, когда банк заблокировал очередную попытку женщины перевести деньги. Именно тогда пенсионерка осознала, что ее обманули, и обратилась в полицию.
По предварительным оценкам, общий ущерб составил 20 955 000 рублей. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.