88-летняя петербурженка продала квартиру и перевела мошенникам 21 млн рублей

Телефонные атаки на пенсионерку начались 21 июля и продолжались более двух месяцев. Звонившие представлялись сотрудниками правоохранительных органов и банковских служб безопасности. Под классическим предлогом защиты денег от несанкционированных списаний они убедили пожилую женщину перевести все средства на так называемый «безопасный счет». Сначала она перечислила мошенникам 3,15 млн рублей личных накоплений. Затем, следуя их инструкциям, продала свою квартиру за 17,8 млн рублей и также отправила вырученные средства злоумышленникам.