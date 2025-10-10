Пострадавших в ДТП в Абхазии туристов перевезут на лечение в Сочи

Туристов из Ставропольского края, пострадавших в ДТП в горах Абхазии, в ближайшее время перевезут на лечение в Сочи. После того как их состояние стабилизируется, пациентов планируют доставить на родину — в медицинские учреждения Ставрополья с помощью санитарной авиации. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.