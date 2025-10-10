Пострадавших в ДТП в Абхазии туристов перевезут на лечение в Сочи

Туристов из Ставропольского края, пострадавших в ДТП в горах Абхазии, в ближайшее время перевезут на лечение в Сочи. После того как их состояние стабилизируется, пациентов планируют доставить на родину — в медицинские учреждения Ставрополья с помощью санитарной авиации. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас четверо жителей Ставрополья находятся в республиканской больнице Абхазии, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Совместно с врачами Абхазии и специалистами из Краснодарского края готовится транспортировка пострадавших в сочинские клиники, где у пациентов будут все условия для дальнейшего лечения и восстановления.
«Как только врачи подтвердят, что состояние пострадавших стабилизировалось, мы перевезем их в Ставропольский край. Для этого будет задействована санитарная авиация», — отметил Владимиров.
Глава региона также выразил глубокие соболезнования семье женщины, погибшей в результате трагедии. Авария произошла накануне около 13:00 в районе села Акармара в Абхазии. Автомобиль, в котором находились российские туристы, сорвался в пропасть с горной дороги. Машина упала в расщелину глубиной около пятидесяти метров. Спасателям удалось извлечь из ущелья троих пострадавших и тело погибшей женщины. Еще четверо человек сумели выбраться самостоятельно.
Все участники происшествия были доставлены в местную больницу и госпитализированы. По предварительным данным, причиной ДТП могла стать потеря управления на одном из крутых поворотов горной трассы. Местные власти совместно с правоохранительными органами проводят проверку обстоятельств случившегося.