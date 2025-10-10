Ричмонд
Петербургского подростка будут судить за попытку попасть в ЕС. В Россию его выдала Польша

Шестнадцатилетний петербуржец предстанет перед судом за попытку нелегально пересечь границу с целью получения политического убежища в Европейском союзе. Подробности 10 октября сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

По версии следствия, вечером 20 августа подросток прилетел в Калининград, чтобы впоследствии нелегально уйти в ЕС. О мотивах его стремления покинуть Россию не сообщается. В течение нескольких дней юноша искал подходящее место для пересечения границы.

24 августа, добравшись до поселка Севское, он пешком направился к границе. Подростку удалось преодолеть инженерные заграждения, переплыть реку Лаву и выйти на польскую территорию. Однако в 20 метрах от пограничного знака его задержали сотрудники Пограничной стражи Польши, которые впоследствии передали беглеца российской стороне.

По уголовному делу о незаконном пересечении государственной границы, которое рассмотрит Правдинский районный суд, петербуржцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.