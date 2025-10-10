Петербургского подростка будут судить за попытку попасть в ЕС. В Россию его выдала Польша

24 августа, добравшись до поселка Севское, он пешком направился к границе. Подростку удалось преодолеть инженерные заграждения, переплыть реку Лаву и выйти на польскую территорию. Однако в 20 метрах от пограничного знака его задержали сотрудники Пограничной стражи Польши, которые впоследствии передали беглеца российской стороне.