Крупный пожар разгорелся у озера в Новоаннинском районе Волгоградской области

Как сообщили в администрации Новоаннинского района, в Галушкинском сельском поселении на обширной территории в районе озера Бабьего загорелись сухой камыш и трава. О возгорании стало известно накануне вечером, 9 октября.
Площадь пожара достигла 20 гектаров. Причиной быстрого распространения пламени стал ветер.
На тушение пожара были оперативно направлены силы и средства Новоаннинского и Новониколаевского районов. На борьбу с огнем отправились более 30 человек, задействовано 16 единиц спецтехники.
Благодаря слаженным действиям специалистов к позднему вечеру 9 октября распространение огня практически остановили. Сейчас пожар не представляет угрозы населенному пункту.