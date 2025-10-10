Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупный пожар разгорелся у озера в Новоаннинском районе Волгоградской области

Огонь охватил сухую растительность на площади 20 гектаров.

Как сообщили в администрации Новоаннинского района, в Галушкинском сельском поселении на обширной территории в районе озера Бабьего загорелись сухой камыш и трава. О возгорании стало известно накануне вечером, 9 октября.

Площадь пожара достигла 20 гектаров. Причиной быстрого распространения пламени стал ветер.

На тушение пожара были оперативно направлены силы и средства Новоаннинского и Новониколаевского районов. На борьбу с огнем отправились более 30 человек, задействовано 16 единиц спецтехники.

Благодаря слаженным действиям специалистов к позднему вечеру 9 октября распространение огня практически остановили. Сейчас пожар не представляет угрозы населенному пункту.