«Да я же друг вашей внучки!»: мошенник обманом проник в дом сибиряка

В Свирске задержали мошенника, обманувшего 79-летнего пенсионера. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, преступник пришел к пожилому мужчине в дом, представившись другом его внучки, и предложил помочь разменять деньги. Под предлогом возврата несуществующего долга он взял у пенсионера кошелек и похитил 16 тысяч рублей.
— Полиции удалось быстро установить и задержать подозреваемого. Им оказался 40-летний житель Черемхово, ранее уже судимый за аналогичные преступления. Мужчина полностью признал свою вину и признался, что похищенные деньги потратил на личные нужды, — прокомментировали в МВД региона.
Заведено уголовное дело по статье о мошенничестве. Полиция напоминает о необходимости проявлять бдительность в общении с незнакомцами, особенно когда они пытаются пробраться в дом.
