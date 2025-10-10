Ричмонд
«Да я же друг вашей внучки!»: мошенник обманом проник в дом сибиряка

В Свирске мошенник обманул пенсионера под видом помощи.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Свирске задержали мошенника, обманувшего 79-летнего пенсионера. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, преступник пришел к пожилому мужчине в дом, представившись другом его внучки, и предложил помочь разменять деньги. Под предлогом возврата несуществующего долга он взял у пенсионера кошелек и похитил 16 тысяч рублей.

— Полиции удалось быстро установить и задержать подозреваемого. Им оказался 40-летний житель Черемхово, ранее уже судимый за аналогичные преступления. Мужчина полностью признал свою вину и признался, что похищенные деньги потратил на личные нужды, — прокомментировали в МВД региона.

Заведено уголовное дело по статье о мошенничестве. Полиция напоминает о необходимости проявлять бдительность в общении с незнакомцами, особенно когда они пытаются пробраться в дом.

