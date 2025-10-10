«Да я же друг вашей внучки!»: мошенник обманом проник в дом сибиряка

В Свирске задержали мошенника, обманувшего 79-летнего пенсионера. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, преступник пришел к пожилому мужчине в дом, представившись другом его внучки, и предложил помочь разменять деньги. Под предлогом возврата несуществующего долга он взял у пенсионера кошелек и похитил 16 тысяч рублей.