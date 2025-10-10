Прокурор запросил пожизненный срок обвиняемому в убийстве женщины

В январе 2024 года пограничники при попытке уехать из Казахстана в Узбекистан задержали мужчину, подозреваемого в убийстве в Новосибирской области 39-летней женщины и ее дочери. По данным МВД, житель Новосибирска, уроженец Средней Азии помогал женщине с покупкой автомобиля стоимостью более 1,5 миллиона рублей. Некоторые СМИ сообщали, что обвиняемый участвовал в боях ММА. В пятницу в Новосибирском областном суде состоялись прения сторон по делу в отношении Фархода Рахимзоды.