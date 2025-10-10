Епархия: сгоревшую под Пермью часовню могли сжечь сатанисты

В МЧС в качестве предварительной версии причины пожара называют неосторожное обращение с огнём, но рассматривают и другие. Сложность в том, что неизвестно даже время возгорания: когда пожарным поступил вызов, от часовни уже осталось пепелище. По словам Ольги Троицкой, о происшествии стало известно от паломников, которые прибыли к Гляденовской горе и увидели, что часовня уничтожена.