Епархия: сгоревшую под Пермью часовню могли сжечь сатанисты

На месте нашли признаки проведения жертвоприношения.

Источник: АиФ

Пожар, уничтоживший часовню Трифона Вятского у Гляденовской горы рядом с Пермью, мог быть результатом поджога, совершённого сатанистами, сообщила порталу 59.RU руководитель издательского отдела Пермской епархии Ольга Троицкая.

Собеседница портала назвала произошедшее умышленным поджогом и рассказала, что возле сгоревшей часовни нашли следы жертвоприношения — перья птиц и следы крови. Кроме того, кто-то выбросил в воду деревянный крест и сорвал икону.

«Скорее всего, это были либо сатанисты, либо оккультисты», — предположила Ольга Троицкая.

В МЧС в качестве предварительной версии причины пожара называют неосторожное обращение с огнём, но рассматривают и другие. Сложность в том, что неизвестно даже время возгорания: когда пожарным поступил вызов, от часовни уже осталось пепелище. По словам Ольги Троицкой, о происшествии стало известно от паломников, которые прибыли к Гляденовской горе и увидели, что часовня уничтожена.