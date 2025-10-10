Не был пьян или под наркотиками: об уфимце, выбросившем из окна 3-летнюю дочку, стали известны новые подробности

Уфимцу, который выбросил из окна свою трехлетнюю дочь, предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетней. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Башкирии.
Чрезвычайное происшествие произошло вчера утром в Уфе на улице Ульяновых. Мужчина выбросил из окна квартиры на четвертом этаже своего трехлетнего ребенка. Пострадавшую девочку экстренно доставили в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники СК, полиции и прокуратуры. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». 34-летнего отца, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере, после происшествия доставили в отделение СК. Произошедшее под личный контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин. Сегодня мужчину заключили под стражу.
Пострадавшего ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в детскую больницу № 17. Нейрохирурги провели операция, сейчас девочка находится в реанимации. Сегодня в Минздраве сообщили, что каких-либо изменений в ее состоянии нет. Маме и брату трехлетней девочки обещают оказать психологическую помощь.
Недавно ведомства опубликовали видео с места событий. Также была опубликована запись самого момента ЧП.
По данным СК, обвиняемый в момент инцидент не был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
— При допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого мужчина на контакт не пошел, какие-либо показания не дал. Следователем в отношении него назначена судебно-медицинская и стационарная психолого-психиатрическая экспертизы, — заявили в Следкоме.
