«Меня заставляли прятать улики»: Администратор салона красоты в Кишиневе где умерла Любовь Бабуцки рассказала о незаконной деятельности клиники

Появляются новые детали в деле о смерти бизнесвумен Любы Бабуцки, которая скончалась после косметической процедуры в салоне красоты в Кишинёве. Алина Гогуа, администратор салона «Доктор Сереброва», рассказала о незаконной деятельности, которая якобы происходила ежедневно в салоне, выдаваемом за эстетическую клинику, сообщает Life Moldova.
По её словам, в день трагедии проводилась процедура с применением анестезии, и это не было единичным случаем.
«Я была свидетелем и остаюсь им, потому что не участвовала во всей ситуации. Что касается филлеров, я только помогала. Я не делала ничего сама, потому что у меня нет медицинского образования. Там была анестезия. После произошедшего Екатерина Манюк принесла мне пропофол и сказала, что это наркотик и за это ей грозят семь лет тюрьмы. Она предложила спрятать его у меня в сумке, я отказалась, и она спрятала его в соседнем кабинете», — заявила Гогуа.
Администратор утверждает, что процедуры вроде увеличения ягодиц проводились регулярно, хотя салон не имел лицензии на медицинскую деятельность. Более того, она сообщила полиции имена клиенток, которым были сделаны такие процедуры.
После смерти Любы Бабуцки владелица салона Ирина Бородкина якобы пыталась убедить Гогуя лгать следствию. Бородкина покинула страну и объявлена в международный розыск; на её имя выдан ордер на арест сроком на 30 дней.
В уголовном деле по факту незаконной медицинской деятельности обвиняются анестезист Екатерина Манюк и её коллега Наталья Сакалюк. По словам прокурора Штефана Чуперки, судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть была вызвана эмболией с попаданием в кровь и внутренние органы кислотофильного вещества, вызвавшего остановку сердца.
Люба Бабуцки умерла 30 января во время эстетической процедуры, проведённой незаконно, в помещении без медицинской аккредитации. Расследование продолжается.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Молдову готовили к энергетической независимости, а втянули в кабалу: После подорожания электроэнергии в Румынии, цены взлетят и в нашей стране — такой вот темный путь в ЕС.
Молдова должна покупать все самое дорогое, что «завалялось» на мировом рынке энергоресурсов (далее…).
Кишинев может лишиться памятников Котовскому, Сергею Лазо и «Освобождение от фашизма»: Если считаете, что это невозможно, вспомните, еще несколько лет назад, кто-то верил, что за Георгиевскую ленту будут нещадно штрафовать?
Министерство культуры Молдовы разрешило сносить памятники и монументы на территории республики (далее…).
Политический класс в Молдове поразил массовый психоз: Имя ему — европеизация головного мозга!
Нам навязывают черно-белую картину мира, упорно доказывая, что именно она и есть правда (далее…).