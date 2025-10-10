«Меня заставляли прятать улики»: Администратор салона красоты в Кишиневе где умерла Любовь Бабуцки рассказала о незаконной деятельности клиники

«Я была свидетелем и остаюсь им, потому что не участвовала во всей ситуации. Что касается филлеров, я только помогала. Я не делала ничего сама, потому что у меня нет медицинского образования. Там была анестезия. После произошедшего Екатерина Манюк принесла мне пропофол и сказала, что это наркотик и за это ей грозят семь лет тюрьмы. Она предложила спрятать его у меня в сумке, я отказалась, и она спрятала его в соседнем кабинете», — заявила Гогуа.