В Уфе со второго этажа выпала годовалая малышка

Как сообщил «Башинформу» собственный источник в экстренных службах, из окна квартиры, расположенной на втором этаже жилого дома, выпала годовалая девочка. Предварительно, когда случилось несчастье, мама ребенка была на кухне, бабушка — во второй комнате, а отец — в ванной.
«Девочка была в комнате с сестрой-близняшкой. Известно, что окно было приоткрыто, а рядом с подоконником стоял диван. Видимо, из любопытства ребенок забрался на него и произошло несчастье», — рассказал собеседник информагентства.
Малышку экстренно доставили в больницу с травмой головы.
Также известно, что семья благополучная, на учете не состоит.