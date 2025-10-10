Ричмонд
Пропавшего подростка нашли мёртвым в Омске

Пропал молодой человек ещё в конце сентября.

Ранее портал Om1 Омск сообщал о пропаже 17-летнего студента колледжа. Молодой человек вышел из учебного заведения в Омске и не вернулся домой в посёлок Троицкое. Поисковый отряд «ДоброСпас» объявил о его поиске.

Обнаружили молодого человека только 10 октября. Он погиб, сообщили в поисковом отряде.

«Найден. Погиб. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким погибшего», — сообщается в посте в группе «ДоброСпаса».

Ранее портал Om1 Омск сообщал о гибели 15-летнего мальчика, пропавшего в начале октября. Подростка нашли на территории заброшенного завода в Ленинском округе.