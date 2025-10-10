Ричмонд
Жительница Воронежа перевела 130 тыс за мифический квадрокоптер

Поймали мошенника, разводившего воронежцев при онлайн-покупках.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже задержали подозреваемого в серии дистанционных мошенничеств под видом онлайн-продаж. 47-летний мужчина размещал на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже товаров, получал с покупателей деньги, а объявления удалял.

Так, в мае жертвой афериста стала 31-летняя жительница Воронежа: женщина перевела 130 000 рублей за квадрокоптер, но товар не дождалась. В июле на удочку мошенника попалась 52-летняя горожанка: она аналогичным образом пыталась купить автозапчасти, перечислила более 40 000 рублей за «воздух».

Но оперативники все-таки вычислили подозреваемого, его задержали, часть ущерба он возместил. Теперь ему придется ответить за мошенничества. Полицейские проверяют его причастность к аналогичным преступлениям в других регионах.