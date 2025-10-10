В Новосибирске подсобный рабочий сорвался с крыши пятиэтажки

В Новосибирске подсобный рабочий сорвался с крыши пятого этажа жилого дома. Мужчина вышел на карниз во время уборки на чердаке и упал. Об этом сообщили в пресс-службе Гострудинспекции региона.
На место происшествия приехала «скорая», мужчину забрали в больницу, однако позднее он скончался от полученных травм.
— В настоящее время сформирована комиссия по расследованию несчастного случая в целях установления обстоятельств и причин гибели работника, — прокомментировал руководитель ведомства Вадим Балашов.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в Новосибирске мужчина погиб, случайно сорвавшись с балкона. Медики не успели спасти его жизнь.