В Новосибирске подсобный рабочий сорвался с крыши пятиэтажки

Мужчина вышел на карниз во время уборки и сорвался.

Источник: пресс-служба Гострудинспекции Новосибирской области

В Новосибирске подсобный рабочий сорвался с крыши пятого этажа жилого дома. Мужчина вышел на карниз во время уборки на чердаке и упал. Об этом сообщили в пресс-службе Гострудинспекции региона.

На место происшествия приехала «скорая», мужчину забрали в больницу, однако позднее он скончался от полученных травм.

— В настоящее время сформирована комиссия по расследованию несчастного случая в целях установления обстоятельств и причин гибели работника, — прокомментировал руководитель ведомства Вадим Балашов.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в Новосибирске мужчина погиб, случайно сорвавшись с балкона. Медики не успели спасти его жизнь.