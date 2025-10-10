Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге ученики пожаловались на личинки в школьном питании

В екатеринбургской школе дети нашли в еде личинки.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге ученики школы № 129 в микрорайоне Старая Сортировка пожаловались на качество питания в столовой. По их словам, в еде попадаются личинки насекомых. Как пишет Telegram-канал «Екатское Чтиво» со ссылкой на читателя, проблема длится не первый год.

— В порциях находят тараканов и пауков — и проблема не решается уже два года. Подходили к классному руководителю — она ответила, что в этом районе так везде, — пишет «Екатское Чтиво».

Очевидцы в качестве доказательств приложили снимки. На фото ложки на действительно видно нечто похожее на личинки насекомых.

Редакция «КП-Екатеринбург» обратилась за комментариями в администрацию МАОУ СОШ № 129. Там от комментариев отказались. В мэрии Екатеринбурга пообещали прокомментировать ситуацию позднее. В пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили, что проверят достоверность фактов.