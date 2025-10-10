В Екатеринбурге ученики пожаловались на личинки в школьном питании

В Екатеринбурге ученики школы № 129 в микрорайоне Старая Сортировка пожаловались на качество питания в столовой. По их словам, в еде попадаются личинки насекомых. Как пишет Telegram-канал «Екатское Чтиво» со ссылкой на читателя, проблема длится не первый год.
— В порциях находят тараканов и пауков — и проблема не решается уже два года. Подходили к классному руководителю — она ответила, что в этом районе так везде, — пишет «Екатское Чтиво».
Очевидцы в качестве доказательств приложили снимки. На фото ложки на действительно видно нечто похожее на личинки насекомых.
Редакция «КП-Екатеринбург» обратилась за комментариями в администрацию МАОУ СОШ № 129. Там от комментариев отказались. В мэрии Екатеринбурга пообещали прокомментировать ситуацию позднее. В пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили, что проверят достоверность фактов.