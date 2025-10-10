На Кубани в психоневрологическом интернате рухнула стена, есть пострадавшие

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел при проведении работ по укреплению фундамента здания. В результате пострадала 62-летняя женщина, в настоящее время она госпитализирована и находится в больнице. 76 постояльцев разместили в других корпусах.
«В ходе проверки будет дана оценка качеству проведения ремонтных работ, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Прокурор района Илья Лабашев находится на месте и координируют работу спецслужб», — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что двух детей завалило обломками аварийного гаража в поселке под Краснодаром. В результате происшествия пострадали мальчики в возрасте семи и восьми, они были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.