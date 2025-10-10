Ричмонд
Пропавший в Омске студент найден погибшим

О трагическом завершении поисков сообщили в поисково-спасательном отряде.

Источник: Комсомольская правда

В Омске завершены поиски студента, пропавшего 30 сентября. Парень найден погибшим.

18-летний студент вышел из Омского колледжа по улице Нефтезаводской, но домой так и не вернулся. Все это время его искали волонтеры и полиция, а сегодня на своей официальной странице во «ВКонтакте» поисково-спасательный отряд «Доброспас Омск» сообщил о трагическом завершении поисков:

«Найден. Погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написали в группе.

Подробностей трагедии не приводится.