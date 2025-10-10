Пропавший в Омске студент найден погибшим

В Омске завершены поиски студента, пропавшего 30 сентября. Парень найден погибшим.
18-летний студент вышел из Омского колледжа по улице Нефтезаводской, но домой так и не вернулся. Все это время его искали волонтеры и полиция, а сегодня на своей официальной странице во «ВКонтакте» поисково-спасательный отряд «Доброспас Омск» сообщил о трагическом завершении поисков:
«Найден. Погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написали в группе.
Подробностей трагедии не приводится.