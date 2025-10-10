Ричмонд
В Башкирии ввели карантин по бешенству животных

Соответствующий документ подписал глава республики.

В двух населенных пунктах Иглинского района Башкирии ввели карантин по бешенству животных. Соответствующий документ подписал глава РБ Радий Хабиров. Указ вступил в силу 7-го октября.

Ограничения ввели из-за обнаружения очагов бешенства животных в двух деревнях: «Ягодная» и «Авангард». В первой заметили два эпицентра болезни на ул. Ахаматовой, а во второй один на ул. Полевой.

Ввиду карантина местным жителям запрещено проводить массовые мероприятия, где могут быть домашние животные. Помимо этого, вывоз животных и перевоз скота также ограничены.

Во время карантина в населенные пункты приедут ветеринары и проведут все необходимые мероприятия.

Все ограничения будут действовать до принятия решения об их отмене.