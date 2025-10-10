Мужчина насмерть замерз в Акмолинской области

В апреле этого года в Петропавловске 21-летний горожанин погиб от переохлаждения, так как залез в воду. По некоторым данным, это произошло во время задержания. В ДП СКО пояснили, что признаков насилия не обнаружено. Стражи порядка начали следственные действия.