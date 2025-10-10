Съехалось несколько пожарок: на стройке небоскреба в центре Челябинска произошло задымление

К стройке высотного здания на улице Труда в Челябинске вечером 10 октября стянулись несколько пожарных машин. Мимо проходящие зеваки остановились у здания, наблюдая за происходящим, работу приостановили и строители. В пресс-службе МЧС по Челябинской области сообщили, что на третьем этаже дома произошло задымление. Пожарные оперативно прибыли на место, угрозы и опасности для людей нет.
В пресс-службе компании застройщика обещали дать комментарий. Мы опубликуем его как только получим.
Напомним, что в июне этого года на стройке этого же здания уже случался пожар. Тогда загорелся утеплитель. Столбы черного дыма поднимались до самой крыши и заполонили небо даже в районе Алого поля. А летом 2023 года на объекте произошел трагический инцидент. Из-за аномальной жары погиб крановщик. Его тело пришлось спускать с башенного крана высотой около 100 метров.