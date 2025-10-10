Съехалось несколько пожарок: на стройке небоскреба в центре Челябинска произошло задымление

Напомним, что в июне этого года на стройке этого же здания уже случался пожар. Тогда загорелся утеплитель. Столбы черного дыма поднимались до самой крыши и заполонили небо даже в районе Алого поля. А летом 2023 года на объекте произошел трагический инцидент. Из-за аномальной жары погиб крановщик. Его тело пришлось спускать с башенного крана высотой около 100 метров.